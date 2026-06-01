Torneo Maurice Revello

Torneo Maurice Revello: Así se disputó la primera fecha del Grupo B

Todas las acciones del torneo disputado en Francia, las podrás disfrutar a través de las pantallas de Meridiano TV

Por

Carlos Mora
Lunes, 01 de junio de 2026 a las 04:30 pm
Torneo Maurice Revello: Así se disputó la primera fecha del Grupo B
Foto Cortesía - FVF
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El Torneo Maurice Revello 2026 ha comenzado con emociones fuertes en el Grupo B, dejando un panorama inicial que promete una lucha intensa por los boletos a la siguiente fase.

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La jornada inaugural concluyó con resultados que ya empiezan a marcar la pauta en la tabla de posiciones, mostrando la paridad competitiva que caracteriza a esta prestigiosa cita juvenil en suelo francés.

Resumen de la fecha

El encuentro estelar de la jornada protagonizó un vibrante empate 3-3 entre Costa de Marfil y Japón, un duelo marcado por la dinámica ofensiva y los errores defensivos en ambos bandos, repartiendo un punto para cada equipo.

Por otro lado, la representación nacional, la Vinotinto Sub-20, tuvo un debut complicado al caer 0-2 frente a Canadá. El conjunto norteamericano supo aprovechar sus oportunidades para sumar sus primeros tres puntos, dejando a los dirigidos por Juan Tolisano con el desafío de remontar en los próximos compromisos.

Cabe recordar que, para esta primera jornada, la selección de Portugal contó con fecha de descanso y se mantiene expectante para su estreno.

Tabla de posiciones - Grupo B

Tras completarse los primeros enfrentamientos, la clasificación del sector ha quedado definida de la siguiente manera:

  1. Canadá: 3 puntos

  2. Costa de Marfil: 1 punto

  3. Japón: 1 punto

  4. Portugal: 0 puntos

  5. Venezuela: 0 puntos

La competencia apenas comienza y cada punto será vital para los objetivos de las selecciones. Recuerda que puedes seguir todas las acciones, goles y el desempeño de la Vinotinto en el torneo a través de las pantallas de Meridiano TV.

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