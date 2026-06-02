¿Tiene espacio? El Real Madrid arma su plan con Endrick

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El Real Madrid prepara el terreno para el regreso de Endrick tras su paso por el fútbol francés, donde completó su cesión en el Olympique Lyon.

El joven delantero brasileño, cuya zurda y capacidad goleadora han despertado grandes expectativas, se reincorpora a un ecosistema ofensivo de lujo, donde la titularidad en la punta de ataque tiene dueños indiscutibles: Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Ante la dificultad de desplazar a las dos estrellas, la planificación deportiva de la entidad blanca ha comenzado a barajar alternativas para potenciar al joven atacante.

Según informa Diario AS, el club se plantea seriamente utilizarlo como extremo derecho, una posición donde su explosividad, capacidad de desborde y potente golpeo de larga distancia podrían ofrecer un registro táctico diferente y letal para el equipo merengue.

El factor Mourinho

Este movimiento estratégico parece cobrar fuerza ante el escenario de que José Mourinho termine tomando las riendas del banquillo blanco. La llegada del técnico portugués implicaría una reestructuración de la identidad táctica del equipo, y el perfil de Endrick encajaría en su modelo de juego.

La versatilidad del ariete para adaptarse a una posición más abierta, explotando su perfil zurdo para recortar hacia el centro y buscar el arco, se presenta como la solución ideal para que el brasileño sume minutos de calidad sin necesidad de romper el bloque que conforman Mbappé y Vinícius.

Con este plan, el Real Madrid busca proteger su inversión y dotar a su ataque de una profundidad táctica que permita variantes según las exigencias del calendario.

La pretemporada será clave para que el delantero brasileño demuestre que su capacidad de adaptación es tan alta como su talento natural, bajo la atenta mirada de un cuerpo técnico que, de confirmarse la llegada de Mourinho, buscará sacar la mejor versión competitiva del joven atacante en esta nueva faceta de su juego.