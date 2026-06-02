¡Oportunidad de mercado! El Real Madrid se interesa por esta estrella de la Serie A

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La planificación de la plantilla del Real Madrid para la próxima temporada entra en una fase decisiva, con el lateral derecho del Inter de Milán, Denzel Dumfries, emergiendo como uno de los nombres propios en la agenda del club blanco.

Según las últimas informaciones reportadas por el periodista Fabrizio Romano, la "Casa Blanca" ha mantenido contactos formales con el entorno del internacional neerlandés.

El interés merengue se fundamenta en una ventana de oportunidad contractual muy específica. Dumfries cuenta con una cláusula de rescisión fijada en una cifra ligeramente inferior a los 25 millones de euros, ejecutable durante el presente mercado estival.

Operación de ejecución directa

La naturaleza de la posible incorporación descarta las tradicionales negociaciones prolongadas o la presentación de ofertas por tramos. El mecanismo de la cláusula de rescisión simplifica el proceso a una decisión binaria.

O el club interesado abona la cantidad estipulada para liberar al jugador, o la operación no se lleva a cabo. El Real Madrid, plenamente consciente de estas condiciones, ya maneja toda la información necesaria para activar el movimiento si así lo decide su dirección deportiva.

Cabe destacar, que se espera que todas las operaciones en relación al mercado de fichajes, se lleven a cabo luego de las elecciones presidenciales en la institución merengue.

¿Hay competidores?

La situación se vuelve especialmente favorable para las pretensiones madridistas tras los cambios en la Premier League. El Liverpool, que inicialmente figuraba como uno de los principales competidores por hacerse con los servicios del defensor, podría haber enfriado su interés.

La reciente salida de Arne Slot del banquillo de los "reds" ha generado un escenario de reestructuración en Anfield, lo que obligaría al club inglés a replantear sus objetivos de mercado y podría dejar el camino libre al Real Madrid.

Con el periodo de transferencias en el horizonte inmediato, el club español se mantiene a la expectativa, evaluando si el perfil físico y táctico de Denzel Dumfries encaja en el proyecto deportivo del próximo curso.