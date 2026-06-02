Madridista al 100%: Iker Casillas tiene a su elegido como director deportivo del Real Madrid

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A pocos días de la realización del Mundial 2026 de Norteamérica, donde España parte como una de los principales candidatas a la corona y también en medio de las elecciones en el Real Madrid, Iker Casillas este martes en el Museo Legends de Madrid la exposición “Casillas: el legado de una leyenda”, una colección que repasa los momentos más importantes de su exitosa carrera.

La muestra reúne algunas de las piezas más emblemáticas que utilizó tanto con sus clubes como con la selección española y estará abierta al público desde el 4 de junio hasta finales de agosto.

Durante la inauguración, Casillas compartió con los asistentes varios recuerdos de su trayectoria y destacó la importancia de preservar la historia del fútbol a través de objetos que marcaron una época. La exhibición busca acercar a los aficionados a los logros y momentos más memorables de uno de los futbolistas más exitosos de España.

Iker Casillas deposita su confianza en Raúl

Tras el evento, el exguardameta respondió preguntas sobre la actualidad del Real Madrid, especialmente en torno a las futuras elecciones presidenciales. Casillas aseguró que no ha recibido propuestas para formar parte de ninguna candidatura y afirmó que sigue atento a la situación como socio y aficionado del club.

Además, valoró positivamente la posibilidad de que Raúl González asuma un cargo como director deportivo, destacando su profundo sentimiento madridista y señalando que cualquier decisión que beneficie a los merengues será bienvenida.