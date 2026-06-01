Florentino Pérez aclara el futuro de Vinicius en el Real Madrid

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La campaña electoral para la presidencia del Real Madrid sigue su curso y va tomando vuelo cada día. Uno de los principales protagonistas, como no puede ser otro, es Florentino Pérez, quien ya está hablando de ciertos temas que interesan al madridismo, como Vinicius, por ejemplo.

El mandatario, que aspira continuar al frente de la entidad por un nuevo periodo, comentó sobre el futuro de una de las principales estrellas del equipo y con el que se rumoreaba en el pasado podía encontrar salida hacia otros destinos.

En medio de eso, Pérez no quiso dar más vueltas al asunto y apuntó directamente a lo que buscará con el brasilero de cara a las temporadas venideras.

Las palabras de Florentino Pérez sobre Vinicius

Inicialmente, el dirigente defendió al jugador brasilero sobre las críticas por su rendimiento durante las dos últimas campañas y recordó parte de los logros del delantero con el club.

“Vinícius nos ha ganado las dos últimas Champions y está muy identificado con el club. ¿Sabe quién no le quiere? Los que no son del Madrid”, dijo.

Y luego apuntó lo que muchos en el madridismo querían saber sobre lo que vendría para el jugador: “quiere seguir toda su vida en el Real Madrid”.

Una frase que no pareciera admitir mayor interpretación y en la que deja más que entrever que Vinicius continuará con el Real Madrid para la temporada que viene.