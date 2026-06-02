Mundial 2026: Policía de Toronto incauta esta gran cantidad de camisestas falsificadas

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Toronto informó este lunes 1 de junio que realizó la mayor incautación de mercancía deportiva falsificada del Mundial 2026, la cual según el cuerpo de seguirdad es la más grandes en la historia dentro del territorio canadiense. Las autoridades confiscaron miles de camisetas réplica de alta calidad de diversas selecciones nacionales y clubes de fútbol internacionales, cuyo valor en el mercado negro asciende a millones de dólares.

Detalles del operativo

Según la Policía de Toronto la investigación que se extendió durante varios meses bajo la coordinación de unidades especializadas en delitos financieros y propiedad intelectual, culminó con el allanamiento de múltiples centros de distribución y almacenamiento ubicados en el área metropolitana de la ciudad sede de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el informe oficial de los cuerpos de seguridad:

Mercancía incautada: Predominaban uniformes de las selecciones de Canadá, México y Estados Unidos (países coanfitriones de la cita mundialista), además de indumentaria de combinados de alta demanda global como Argentina, Brasil, Portugal y Francia.

Procedencia: Los indicios apuntan a que el cargamento ingresó al país a través de rutas marítimas desde el continente asiático, diseñado específicamente para ser distribuido en puntos de venta informales y plataformas de comercio electrónico previo al pitazo inicial del torneo.

Detenciones: El procedimiento dejó saldo de varias personas bajo custodia, quienes enfrentan cargos federales por fraude, posesión de bienes obtenidos mediante el delito y violación de la Ley de Marcas Comerciales.

Alerta a los consumidores

El comité organizador local y las autoridades locales aprovecharon el balance del decomiso para instar a los aficionados a adquirir únicamente indumentaria en los canales oficiales y tiendas autorizadas por la FIFA.

Asimismo, advirtieron que los ingresos provenientes de la venta de esta mercancía ilegal suelen estar vinculados a redes de crimen organizado y que, en muchos casos, los materiales utilizados en estas réplicas no cumplen con los estándares de calidad e higiene requeridos para el consumidor.