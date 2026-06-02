Cuidado con los fraudes: el FBI advierte sobre sitios web falsos a días del Mundial 2026

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) encendió las alarmas internacionales tras detectar una red de sitios web falsos que clonan la identidad de la FIFA. Estas páginas fraudulentas buscan robar datos personales de los aficionados y vender entradas inexistentes para el Mundial 2026.

La advertencia llega en un momento crítico, a solo diez días de que ruede el balón. Los ciberdelincuentes están aprovechando la altísima demanda de boletos y paquetes turísticos de última hora para capturar a fanáticos desprevenidos mediante engaños digitales sofisticados.

Pequeños cambios, grandes estafas

La estrategia de los estafadores consiste en alterar ligeramente el nombre oficial o usar extensiones web poco comunes. Modifican letras o cambian el clásico ".com" para hacer creer a las víctimas que se encuentran navegando en el portal legítimo de la federación.

El FBI identificó varios dominios peligrosos como fifa.cab, fifa.pink, fifa.city, fifa.org, fifa-online.com y fifa-ticket.live. También detectaron fraudes dirigidos a países coanfitriones, incluyendo sitios con la terminación mexicana como worldcup2026-tickets.com.mx.

Las autoridades norteamericanas prevén que esta lista negra seguirá creciendo exponencialmente. Se espera la aparición de nuevos dominios clonados tanto en los días previos a la inauguración como durante el desarrollo de toda la competencia veraniega.

Guía de ciberseguridad para el aficionado

Para evitar ser víctima de un robo de identidad o perder miles de dólares, la agencia emitió recomendaciones estrictas. La principal regla de oro es escribir directamente "fifa.com" en la barra de direcciones del navegador en lugar de buscarla en internet.

En caso de utilizar un motor de búsqueda, se debe ignorar por completo cualquier resultado etiquetado como "patrocinado". Estos enlaces suelen ser anuncios pagados por los mismos imitadores para desviar el tráfico y aparecer de forma prioritaria en la pantalla.

Una fiesta histórica bajo la lupa

La Copa del Mundo de 2026, organizada conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México, está a la vuelta de la esquina. El pitazo inicial se dará este próximo 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El torneo más grande de la historia concluirá el próximo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Ante la magnitud del evento, las agencias de seguridad mantendrán un monitoreo constante sobre la venta ilegal de boletaje.