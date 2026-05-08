Mundial 2026: El comité organizador garantiza que no habrá operativos de ICE en los estadios

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A medida que se acerca la gran cita del fútbol mundial este verano, una de las mayores preocupaciones de los aficionados en Estados Unidos —especialmente en comunidades migrantes— ha sido la posible presencia de autoridades de control fronterizo en los recintos deportivos. Sin embargo, el comité organizador de Miami ha salido al paso para disipar estos temores.

Rodney Barreto, copresidente del comité organizador en Miami, confirmó en una entrevista exclusiva con The Athletic que ha recibido garantías directas del Gobierno federal. Según Barreto, el secretario de Estado, Marco Rubio, le aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realizará operativos dentro de los estadios.

Un evento deportivo, no una operación migratoria

La postura del comité es clara: el Mundial debe ser una celebración global y no un escenario de conflicto civil. Barreto fue enfático al señalar que el objetivo es evitar que el miedo empañe la experiencia de los asistentes.

"ICE no va a estar en el estadio", afirmó Barreto. "Esto no se va a convertir en una operación de detención masiva. Ese no es el propósito del evento".

El directivo destacó que el actual gobierno ha destinado recursos específicos para que las ciudades anfitrionas puedan cubrir los gastos de protección policial sin comprometer sus presupuestos locales, permitiendo que la seguridad se enfoque exclusivamente en el orden público y la protección de los fans.

Diplomacia y trámites de entrada

Más allá de la seguridad interna, la gestión del secretario Rubio será clave para la logística internacional. Barreto mencionó que mantuvo conversaciones con el secretario de Estado para garantizar que el proceso de visados y la revisión de pasaportes se maneje con eficiencia.

El objetivo es permitir que miles de visitantes internacionales lleguen al sur de Florida sin los contratiempos burocráticos que a menudo plagan los eventos de gran escala. "Nos sentimos muy tranquilos sabiendo que estamos en buenas manos en el ámbito federal", añadió Barreto.

El reto de la seguridad: El fantasma de la Copa América 2024

Este despliegue ocurre en un contexto político sensible. Bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, los operativos de control migratorio han visto un incremento notable a nivel nacional, lo que ha generado un clima de incertidumbre. A esto se suma el amargo recuerdo de la final de la Copa América 2024.

En aquel entonces, el Hard Rock Stadium fue escenario de un caos absoluto cuando cientos de personas sin entrada irrumpieron en el recinto, provocando heridos y el retraso del partido entre Argentina y Colombia. Barreto reconoció que aquel incidente fue una lección dura pero necesaria.

Nuevos perímetros: Se establecerán controles mucho más alejados de las puertas principales para evitar aglomeraciones.

Filtros estrictos: Solo quienes posean entradas validadas podrán acercarse a las zonas aledañas al estadio.

Escenarios de contingencia: El comité ha diseñado múltiples protocolos para evitar estampidas o intrusiones masivas.

"El fallo en la Copa América radicó en que no había límites físicos claros", explicó Barreto. "Aprendemos de esos incidentes para idear escenarios que eviten que esto se repita. Estamos preparados para ofrecer una experiencia segura y fluida".