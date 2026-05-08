Triunfo de la afición: Liverpool congela los precios de las entradas tras protestas

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En un giro de los acontecimientos que demuestra que la pasión de los aficionados todavía puede mover los hilos de las grandes corporaciones, Fenway Sports Group (FSG) ha decidido recular. La directiva del Liverpool anunció este jueves que da marcha atrás en su plan de aumentar el precio de las entradas durante los próximos tres años, una medida que había encendido la mecha de la indignación en las gradas de Anfield.

Una protesta silenciosa pero ruidosa

La presión sobre FSG no fue sutil. Los seguidores del club inglés, conocidos por su lealtad inquebrantable pero también por su férrea defensa de los valores del equipo, iniciaron una huelga de consumo dentro del estadio, negándose a comprar comida y bebidas. Durante un reciente encuentro frente al Crystal Palace, miles de aficionados alzaron cartulinas amarillas con un mensaje contundente: «¡Atención!: El alma de Anfield está en peligro».

Esta respuesta fue el resultado directo de lo que el grupo de aficionados Spirit of Shankly calificó como "avaricia pura". Tras el anuncio de la rectificación, el grupo agradeció que la directiva finalmente los escuchara, reconociendo que no todos los clubes tienen la apertura para dialogar tras cometer un error estratégico de esta magnitud.

Crisis en dos frentes: De Liverpool a Boston

El descontento en Inglaterra no es un caso aislado para el conglomerado de John Henry. Al otro lado del Atlántico, los Red Sox de Boston atraviesan una tormenta similar. Mientras los seguidores del Liverpool luchaban contra los precios, en Fenway Park un avión sobrevolaba la práctica de bateo con una pancarta que imploraba a los dueños vender el equipo.

La frustración en Boston ha escalado tras un inicio de temporada decepcionante que culminó con el despido del mánager Alex Cora el pasado 25 de abril.

Récords financieros vs. sensibilidad social

Lo que más caló en el ánimo de los seguidores fue la desconexión entre la realidad económica del club y la carga impuesta al aficionado. En febrero, el Liverpool reportó ingresos récord superiores a los 952 millones de dólares para el año fiscal que cerró en mayo de 2025. Según Deloitte, el equipo se consolidó como el líder de ingresos en la Premier League, solo por detrás de gigantes europeos como el Real Madrid y el Manchester City.

Con las arcas llenas, la propuesta de subidas inflacionarias se percibió como un gesto "insensible". Tras la rectificación, el plan ahora contempla un ajuste por inflación para la próxima temporada, pero asegura una congelación total de precios para el año siguiente.

El futuro: ¿Soluciones comerciales o nuevos aumentos?

A pesar de la tregua, el Liverpool ha dejado claro que el equilibrio financiero es una cuerda floja. El club afirmó que buscará "soluciones alternativas a largo plazo" y colaborará estrechamente con la Junta de Aficionados para explorar nuevas vías de ingresos comerciales que no salgan directamente de los bolsillos de quienes asisten al estadio.

Sin embargo, la directiva dejó una advertencia en el aire: si no se logran avances en estas soluciones alternativas, es probable que los aumentos vinculados a la inflación vuelvan a la mesa en el futuro. Por ahora, los hinchas celebran que, al menos por esta temporada, el "alma de Anfield" ha ganado la partida.