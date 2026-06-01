Mundial 2026: ¿El grupo de las revelaciones? Así llega el Grupo F

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Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, el Grupo F se perfila como uno de los sectores más interesantes y competitivos de la primera fase.

Con los Países Bajos como el principal referente, la zona también integrada por Japón, Suecia y Túnez promete una lucha encarnizada por los boletos a la siguiente ronda.

Países Bajos, el firme candidato

La selección neerlandesa aterriza en tierras norteamericanas como el rival a batir. Con una generación que combina experiencia en el máximo nivel europeo y un sistema táctico consolidado, la "Oranje" parte con el cartel de gran favorito para liderar el grupo.

Su capacidad para controlar la posesión y la verticalidad en los últimos metros los posicionan, en teoría, como el equipo que debería marcar el ritmo de la competencia en el Dallas Stadium y el resto de las sedes.

Por su parte, Japón llega al Mundial con un bloque cohesionado y jugadores que brillan en las ligas de mayor exigencia a nivel mundial. Los "Samuráis Azules" han demostrado en ediciones recientes que son capaces de plantar cara a cualquier potencia, destacando por su orden defensivo y transiciones rápidas.

A dar el batacazo

El grupo se completa con Suecia y Túnez, dos selecciones con estilos muy distintos. Suecia, fiel a su tradición de bloque sólido y poderío físico en el juego aéreo, buscará imponer condiciones para aprovechar cualquier desliz de los favoritos.

Mientras tanto, Túnez llega con la intención de capitalizar su experiencia en torneos continentales y una tenacidad defensiva que suele complicar a los rivales europeos y asiáticos.

La configuración del Grupo F obliga a cada equipo a salir concentrado desde el primer minuto. Con el nuevo formato de competencia que premia también a los mejores terceros, cada gol y cada punto serán determinantes en la búsqueda de acceder a los dieciseisavos de final.