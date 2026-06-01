Mundial 2026: Defensor francés en alerta para la Copa del Mundo

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Francia se encuentra en alerta máxima por una preocupación en uno de sus defensores élite. A pocos días para iniciar el Mundial 2026, uno de los jugadores tácticamente más importantes de Didier Deschamps: se encuentra entre algodones por una lesión sufrida en los últimos días.

William Saliba encendió una alarma en el cuerpo técnico Francés, tras confirmarse que el jugador de 25 años arrastra molestias en la espalda. Según reportes, la situación es lo suficientemente seria como para considerar un periodo extenso de recuperación y perderse el Mundial.

Este lunes, el central se someterá a una serie de exploraciones médicas para determinar el alcance exacto de la lesión. La incertidumbre sobre si podrá llegar a tono físico para el debut el próximo 16 de junio contra Senegal mantiene en vilo tanto a la selección francesa.

William Saliba: ¿Cómo afectaría su baja a la defensa de Francia?

La ausencia de William Saliba desestabilizaría el equilibrio táctico de Francia. Su capacidad para anticipar jugadas y ganar duelos individuales es vital para mantener la solidez en el fondo. Sin él, el equipo pierde a un líder que otorga seguridad y salida limpia.

El cuerpo técnico tendría que improvisar variantes en un torneo de máxima exigencia. Esta transición obligada podría generar espacios vulnerables, afectando la confianza colectiva. Konate y Upamecano serían los titulares, dos perfiles muy parecidos con las mismas carencias.

Por otra parte, faltará ese líder defensivo que ordene la defensa y que ponga orden cual el equipo este mal parado atrás. Sin Saliba, Francia pierde más que un defensor, pierde la columna vertebral de lo que Didier Deschamps ha construido en los últimos años.

Posible once de Francia en el Mundial 2026