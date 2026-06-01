Mundial 2026: Paraguay reveló su lista de jugadores para el torneo

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La selección de Paraguay era uno de los combinados que aún faltaba por revelar su listado convocados para el Mundial 2026 y en las horas más recientes finalmente han compartido una lista sin grandes novedades.

El grupo liderado por el técnico Gustavo Alfaro tiene como principales figuras a los delanteros que destacaron en la eliminatoria: Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria, quienes serán la punta de lanza por el seleccionado en el Grupo D.

Hay que recordar que el debut guaraní está programado para el 12 de junio ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, en un partido que se disputará en Los Ángeles. Posteriormente, se medirá en esa primera fase a Turquía el día 20 y luego a Australia el 25.

La lista de Paraguay para el Mundial 2026

La 'albirroja' viene de un cierre de eliminatorias mundialista de gran cartel, en el que pudo meter un envión final poderoso y garantizar su lugar dentro de los clasificados a la Copa del Mundo.

Los paraguayos cerraron el premundial desde la sexta casilla con 28 puntos, misma cifra que Colombia, Uruguay y Brasil, pero separados por el diferencial de goles, que marcó la diferencia en la clasificación.

En medio de todo, el estratega Alfaro mantuvo el núcleo de jugadores con los que pudo meterse al evento mundialista, en una lista integrada por los siguientes jugadores.