Mundial 2026: ¿Lamine Yamal llega para el debut de España? Seleccionador de España lo confirma

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Para considerarse como candidata al título en el Mundial 2026 de Norteamérica, la presencia de Lamine Yamal es más que determinante en las aspiraciones de España, que se estrena el próximo lunes 15 de junio contra Cabo Verde desde el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta.

El mediocampista afronta la recta final de su recuperación con optimismo después de haber sido incluido en la convocatoria definitiva de la selección española para la Copa del Mundo. El joven atacante, de apenas 18 años, forma parte de la lista de 26 jugadores que representarán a España en el torneo que comenzará el 11 de junio en territorio americano, una cita en la que espera tener un papel protagonista.

Lamine Yamal llega para el primer partido de España

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se mostró muy positivo respecto al estado físico del futbolista. Durante el inicio de la concentración en Madrid, aseguró que siempre tuvieron confianza en que Yamal llegaría en buenas condiciones e incluso dejó abierta la posibilidad de que esté disponible desde el primer encuentro del campeonato.

Sabíamos que (Lamine) iba a llegar en perfectas condiciones e incluso me atrevería a decir que estará (listo) para el primer partido", declaró el entrenador principal sobre la joven figura de 18 años.

No obstante, el cuerpo técnico seguirá evaluando su evolución durante los próximos días. De la Fuente explicó que han mantenido un contacto constante con su club para supervisar el proceso de recuperación y comprobar cómo responde físicamente ahora que trabaja junto al resto de sus compañeros en la selección. Cabe destacar que, el español afrontará su primera cita mundialista con la expectativa de ser baluarte durante la competición, tomando en cuenta que destacado recorrido a nivel de clubes con el Barcelona.