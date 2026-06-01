FC Barcelona: Venta de importante canterano llena las arcas del club

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FC Barcelona ha logrado desarrollar una cantidad de canteranos superlativos. Los blaugranas en los últimos años (por problemas económicos) ha tenido que apostar mucho más por La Masía y los resultados son brutales. De hecho, vendieron a una de sus más grandes promesas.

AS Mónaco cierra el traspaso permanente de Ansu Fati por 11 millones de euros. Una de las grandes figuras de La Masía se marcha permanentemente al club francés luego de una campaña con continuidad y buen juego. Eso sí, el club catalán se guarda una clausula de recompra.

La adaptación del jugador al fútbol francés fue inmediata, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo. Tras registrar 11 goles en su primera temporada en Ligue 1, el atacante demostró que su proyección es una realidad absoluta fuera del fútbol español.

FC Barcelona: 11 millones a las arcas del club

La venta de Ansu Fati al As Mónaco es un positivo a las arcas del club. Si bien gastaron 70 millones en Anthony Gordon, el equipo blaugrana cuenta con la venta de canteranos para estar en la regla 1:1. Con eso en mente, la venta del español es un gran movimiento.

Eso sí, no será el único de los canteranos actuales que están en la pista de salida. Aunque para salir será necesario una cantidad de dinero importante. Por ejemplo en el último mercado de verano se tazó a Fermín López en 60 millones de euros y su rendimiento fue superior.

En ese contexto, el resto de Europa debe aprovechar para pescar en la cantera del Barca, antes de que sus jugadores se conviertan en figuras. De esa manera, el precio será mucho menor a lo esperado. El mejor ejemplo es el de López con una temporada por encima de sus compañeros.

Anthony Gordon una gran apuesta para el futuro del Barca

El Barcelona formalizó la llegada de Anthony Gordon como su primer refuerzo estelar para la temporada 2026-27. Con un contrato hasta 2031, el atacante de 25 años aporta velocidad e intensidad; consolidándose como una pieza clave en el esquema táctico de Hansi Flick.