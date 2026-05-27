Barcelona cierra el fichaje de Anthony Gordon: ¿Dónde jugaría y quién sería el sacrificado?

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El nombre propio de la jornada del miércoles 27 de mayo ha sido Anthony Gordon, sobre todo, desde que se reveló los avances que estaba dando el FC Barcelona para hacerse de su fichaje. Pues bien, este movimiento se habría acelerado en las últimas horas y el acuerdo ya estaría cerrado.

Al menos, así lo dio a conocer el periodista Fabrizio Romano, que suele seguir muy de cerca el mercado de fichajes europeo y quien goza de gran acierto en sus informaciones. El comunicador detalló por X (antes Twitter), que el Newcastle aceptó las propuestas de los azulgranas y el fichaje estaría prácticamente cerrado.

"Anthony Gordon al Barcelona, ¡aquí vamos! Oferta oficial aceptada ahora por la directiva de Newcastle y los propietarios saudíes", escribió inicialmente el italiano. Luego agregó: "€70m de cuota fija más complementos para llevar el paquete final por encima de €80m para NUFC. Gordon listo para viajar esta semana para el reconocimiento médico y la firma del contrato en el FCB".

¿Dónde jugaría Anthony Gordon en el FC Barcelona?

Este movimiento llegó por sorpresa en las horas más recientes. Sobre todo, porque hasta el momento los focos de la prensa estaban apuntados en los nombres que tienen los culés en carpeta como relevo de Robert Lewandowski, entre ellos, Julián Álvarez y Joao Pedro.

Sin embargo, este fichaje encajaría en el estilo de juego del estratega Hansi Flick, dado que el inglés es uno de los futbolistas más sacrificados en la presión alta y en sus corridas al espacio.

Este delantero puede jugar por todo el frente de ataque, pero su zona predilecta es la de la izquierda, en la que actualmente el titular es Raphinha, que además es capitán del club y una estrella contrastada.

Su llegada a Barcelona puede permitirle a Flick tener variantes importantes a lo largo de una temporada extensa, que sirva para ser revulsivo por Lamine Yamal o cuando necesites movilidad por el centro de la ofensiva.