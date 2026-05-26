Julián Álvarez da un paso importante para fichar por el FC Barcelona

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Un nuevo episodio trajo la novela que protagoniza el delantero argentino, Julián Álvarez, que estaría en el centro del debate ahora mismo por las nuevas informaciones que han surgido sobre su futuro.

El ariete, que es propiedad del Atlético de Madrid, habría informado al club colchonero su no intención de renovar el contrato que los une actualmente y ese paso tendría su razón de ser en su principal plan para la siguiente campaña.

Según el diario Marca, el argentino no quiere extender el vínculo con los rojiblancos porque quiere jugar en otro club para el venidero curso y ese equipo tiene nombre propio: el FC Barcelona.

Las dificultades de la operación Julián Álvarez

El deseo del albiceleste puede ser clave para cambiar el panorama actual de este movimiento. Hay que decir que su cláusula es de 500 millones, una cifra realmente inasumible para cualquier institución por estos días en Europa.

De ahí, a que la alternativa que Barcelona pueda encontrar para hacer viable la operación pase por una negociación con Joan Laporta y Deco, presidente y director deportivo de los blaugranas.

Desde el sector colchonero estarían ahora mismo enfocados en que una oferta que pueden escuchar tiene que ser de, al menos, 150 millones de euros. Una cantidad que del lado culé se reduce unos cuantos millones.

Desde Barcelona asumen que la cifra más elevada que estarían dispuestos a soltar por Julián Álvarez rondaría los 100 millones de euros, en un escenario que tomaría varias tantas de negociaciones con el Atlético.