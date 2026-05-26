Real Madrid ya tiene fecha para sus elecciones internas

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El Real Madrid ha activado de manera oficial la cuenta regresiva para definir el rumbo de su gestión institucional. La Junta Electoral del club merengue anunció la convocatoria para las próximas elecciones a Presidente y Junta Directiva, las cuales definirán al líder del proyecto blanco para los próximos años.

Según el comunicado oficial emitido por la entidad española, los comicios presidenciales se llevarán a cabo el próximo 7 de junio de 2026.

El proceso de votación se desarrollará de forma ininterrumpida en las instalaciones del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, espacio habilitado para recibir a los socios con derecho al sufragio.

Dos candidaturas válidas en carrera

Tras examinar detalladamente toda la documentación exigida por los Estatutos Sociales de la institución, la Junta Electoral ha proclamado como válidas y oficiales dos candidaturas para disputar la presidencia del conjunto madridista, las cuales están encabezadas por los siguientes socios:

Florentino Pérez (Actual presidente, en busca de la reelección)

Enrique Riquelme (Empresario y aspirante a la presidencia)

Ambos candidatos han cumplido con los estrictos requisitos de avales y antigüedad necesarios para optar al cargo más alto de la institución de Concha Espina.

Garantías para el voto por correo

Asimismo, con el firme objetivo de garantizar la máxima transparencia y participación en la jornada electoral, la Junta Electoral ha adoptado un acuerdo complementario en relación con el desarrollo operativo del procedimiento de emisión del voto por correo.

Este mecanismo, amparado bajo las facultades atribuidas por los Estatutos Sociales y las Normas Electorales aprobadas para este proceso, quedó debidamente estructurado y detallado en el Anexo II del documento oficial.

Con las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme firmes y autorizadas, el Real Madrid se alista para una jornada democrática clave el próximo 7 de junio.