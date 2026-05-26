¿No quiere irse? El Real Madrid tendría problemas con su primer fichaje

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La planificación deportiva del Real Madrid de cara a la próxima temporada ha topado con un inesperado contratiempo en territorio italiano.

Nico Paz, uno de los canteranos más valiosos del conjunto blanco y gran objetivo de la directiva para reforzar la plantilla, ha tomado una postura clara sobre su futuro inmediato, ya que, quiere quedarse en el Como 1907 al menos una temporada más.

El joven mediapunta argentino viene de firmar una campaña consagratoria en la Serie A bajo las órdenes de Cesc Fàbregas. Tras lograr una histórica clasificación a la UEFA Champions League, el deseo principal de Paz es disputar la máxima competición europea manteniendo el rol de protagonista ha alcanzado en el Calcio.

El Madrid tomará la decisión

Sin embargo, la última palabra no la tiene el futbolista. El Real Madrid se guardó una opción preferencial muy ventajosa en su traspaso: una cláusula de recompra fijada en apenas nueve millones de euros para recuperarlo de cara a este mercado de verano.

En las oficinas de Valdebebas se veía con muy buenos ojos ejecutar dicha opción para sumarlo a la dinámica del primer equipo o, en su defecto, controlar su destino en una operación mayor.

A pesar de contar con este mecanismo legal a favor, la decisión final se encuentra en pausa. La firme postura de Nico Paz de priorizar su crecimiento y estabilidad en Italia por doce meses más ha frenado el movimiento en la capital española.

La directiva blanca aún no ha emitido una respuesta definitiva, evaluando si forzar su regreso este año o respetar la voluntad del jugador, lo que alargaría su estadía en el Como hasta el final de la próxima campaña.