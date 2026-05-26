Enrique Riquelme contraataca a Florentino Pérez: "Hay fichajes cerrados para el Real Madrid"

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Después de oficializarse como candidato a la presidencia en el Real Madrid, Enrique Riquelme no ha perdido tiempo para iniciar su campaña y meterle presión a Florentino Pérez. El aspirante al mandato blanco tendrá par de Aces bajo la manga si logra ganar las elecciones.

El empresario español ha decidido intensificar su campaña rumbo a la presidencia de los merengues y ya comienza a mover sus cartas más importantes. El ejecutivo, que competirá en las elecciones contra Florentino Pérez, aseguró en una entrevista concedida a ABC que tiene prácticamente cerrados importantes fichajes para el club. Según explicó, existen acuerdos avanzados con dos figuras internacionales que llegarían al equipo si logra imponerse en las urnas.

Riquelme insistió en que estas incorporaciones forman parte esencial de su proyecto deportivo para el corto, medio y largo plazo. Aunque evitó revelar los nombres de los futbolistas, dejó claro que se trata de jugadores de primer nivel mundial y que además ya trabaja en la elección del entrenador que lideraría esta nueva etapa.

Enrique Riquelme con posibles fichajes si gana la presidencia

Hay fichajes cerrados. Tengo dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Dos jugadores y estamos trabajando en la parte de entrenador", declaró el candidato a la presidencia a ABC.

El candidato también aprovechó para cuestionar algunas decisiones de la actual gestión encabezada por Florentino Pérez. Durante un acto celebrado en Valencia, lamentó la escasa presencia de futbolistas españoles en la plantilla madridista y consideró preocupante que ningún jugador del club haya sido convocado por la selección española para el Mundial.

Además de presentar sus propuestas, Riquelme reclamó públicamente un debate entre candidaturas antes de las elecciones. El empresario considera que los socios merecen escuchar diferentes modelos de gestión antes de tomar una decisión sobre el futuro del club.