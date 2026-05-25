Mundial 2026: Luis de la Fuente explica la ausencia de jugadores del Real Madrid

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En un hecho sin precedentes, la Selección Española afrontará la Copa del Mundo 2026 sin contar con un solo integrante en sus filas perteneciente a la plantilla del Real Madrid.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, oficializó la lista definitiva de convocados para la cita mundialista desatando una ola de reacciones en el panorama deportivo internacional, al quebrar una tradición histórica que se había mantenido intacta desde la fundación del torneo en 1930.

La noticia generó una profunda sorpresa tanto en los medios de comunicación como en la afición. Sin embargo, desde el seno del cuerpo técnico de la "Roja" argumentan que la decisión responde estrictamente al plano deportivo.

La crisis del Madrid afectó

El conjunto de Chamartín arrastra dos años de un rendimiento colectivo e individual sumamente irregular, dejando sensaciones muy distantes de su nivel habitual.

Bajo este criterio, el cuerpo técnico evaluó que los futbolistas españoles que militan actualmente en la disciplina blanca no atraviesan el momento de forma óptimo requerido para encarar la máxima exigencia de una cita global.

Ante el revuelo mediático que supuso la ausencia total de la representación madridista, Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación de manera tajante para aclarar los criterios de selección aplicados en el diseño de la nómina final.

De la Fuente se defiende

"No miro la procedencia de los jugadores, sólo miro que sean útiles para la selección. No veo el origen, lo que veo es el futbolista y los hay muy buenos en muchos clubes", confesó.

Con estas declaraciones, el estratega riojano enfatizó que la meritocracia y el encaje dentro de su esquema táctico prevalecieron por encima de cualquier peso institucional o jerarquía histórica de los clubes.

De esta manera, España iniciará su andadura en el Mundial con un bloque cohesionado bajo la filosofía del cuerpo técnico, asumiendo el reto bajo una atmósfera de debate nacional pero con el objetivo claro de bordar la segunda estrella en su escudo.