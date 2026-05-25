De la Fuente deja fuera al Real Madrid de la lista para el Mundial 2026

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El fútbol español se encuentra en estado de absoluto shock tras conocerse la lista definitiva de futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo 2026. En una decisión que ya se califica como histórica y sumamente audaz, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha configurado un bloque competitivo prescindiendo por completo de los futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid. Esta ausencia colectiva marca un hito inédito en las participaciones mundialistas de la selección.

La noticia ha encendido de inmediato el debate en los programas deportivos y las redes sociales de todo el planeta. Si bien es cierto que el club merengue ha internacionalizado notablemente su plantilla en los últimos años, reduciendo la presencia de figuras seleccionables, la exclusión total de nombres habituales en las convocatorias previas ha tomado por sorpresa tanto a los analistas como a los propios aficionados madridistas, quienes no daban crédito al anuncio oficial.

España busca la gloria en el Mundial 2026 apostando por la renovación

La estrategia del cuerpo técnico de España parece clara: consolidar un modelo de juego basado en la identidad colectiva y en el gran momento de forma que atraviesan futbolistas de otros clubes de la Liga y del panorama europeo. Al priorizar el rendimiento inmediato y el encaje táctico sobre las jerarquías tradicionales, De la Fuente asume una apuesta de altísimo riesgo que solo los resultados en el terreno de juego podrán justificar cuando ruede el balón en la cita mundialista.

Más allá de la polémica, la concentración de Las Rozas se enfoca desde ya en blindar al grupo de las críticas externas y el ruido mediático. Con un vestuario renovado y hambriento de gloria, el combinado nacional buscará demostrar que el éxito no depende de nombres individuales o de la representación de un club en específico, sino de la sinergia de un equipo convencido de su idea futbolística.