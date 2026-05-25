¡Oficial! España anuncia su convocatoria al Mundial 2026

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La selección de España anuncia su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. La convocatoria ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, que esperaban conocer los nombres de los jugadores encargados de buscar la segunda estrella en la historia de La Roja.

Como suele ocurrir en cada gran cita internacional, la lista dejó varias sorpresas, algunas ausencias destacadas y decisiones que han dado mucho de qué hablar. El técnico español optó por mantener la confianza en futbolistas que aún no están al cien por cien físicamente, priorizando su experiencia y calidad, mientras que otros jugadores que venían realizando una buena temporada finalmente quedaron fuera de la convocatoria definitiva.

Por primera vez en la historia, la selección europea afrontará una cita mundialistas sin jugadores del Real Madrid, dejando por fuera a figuras notables como Dani Carvajal, quien se despidió de los merengues en la presente temporada, y Dean Huijsen, que era la opción real entre los futbolistas blancos.

Convocatoria de España para Mundial 2026

Porteros (3)

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal)

Joan García (FC Barcelona)

Defensas (8)

Pedro Porro (Tottenham)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Eric García (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Centrocampistas (7)

Rodrigo Hernández (Rodri) (Manchester City)

Martín Zubimendi (Arsenal)

Pedri González (FC Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

Mikel Merino (Arsenal)

Pablo Páez 'Gavi' (FC Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros (8)