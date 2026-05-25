Incertidumbre total: Messi en duda para el Mundial tras sufrir molestias con el Inter Miami

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La selección de Argentina ha entrado en estado de máxima alerta tras el último compromiso del Inter Miami. Su capitán y máxima figura, Lionel Messi, se vio obligado a abandonar el terreno de juego de manera anticipada este domingo, desatando una profunda preocupación a solo semanas del pitazo inicial de la Copa del Mundo.

El astro rosarino encendió todas las alarmas al pedir su cambio en el minuto 71 del partido ante el Philadelphia Union, tras llevarse la mano al muslo izquierdo con evidentes gestos de dolor. Messi ni siquiera se sentó en el banquillo y caminó directamente hacia el vestuario con paso lento, sembrando la incertidumbre en su país.

El fantasma de la baja médica para la gran cita

Este percance físico llega en el momento más inoportuno, justo antes del parón oficial de las ligas para el certamen internacional. El estado de salud del "Diez" es crucial, especialmente considerando que el propio futbolista ha manifestado en el pasado que solo disputaría este torneo si se encontraba en plenitud de condiciones.

El capitán de la Albiceleste siempre ha sido claro al señalar que no forzaría su presencia en la competencia si no estaba al 100% de su capacidad física, lo que vuelve este contratiempo en el muslo una amenaza real para su participación.

El calendario juega en contra de Argentina

El cuerpo técnico argentino comenzará a contrarreloj una evaluación médica exhaustiva para determinar el alcance exacto de la molestia. La Scaloneta tiene fijado su debut mundialista para el próximo 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, dejando un margen de recuperación bastante estrecho.

De confirmarse una lesión de gravedad, Argentina perdería al único jugador en la historia capaz de ganar dos Balones de Oro del Mundial (2014 y 2022). La Albiceleste, que lidera el Grupo J junto a Austria y Jordania, ve comprometido su cartel de gran favorita ante este inesperado escenario.

Victoria agridulce para el Inter Miami

A pesar del drama generado por su capitán, el Inter Miami logró sellar una espectacular victoria por 6-4 en un encuentro que estuvo marcado por una intensa lluvia en el complemento. Antes de su retirada, Messi aportó dos asistencias en una primera mitad histórica que terminó empatada 4-4.

Los goles definitivos del Inter llegaron gracias a Luis Suárez y a Rodrigo De Paul en el tiempo de descuento. Sin embargo, la gran producción ofensiva y los tres puntos que consolidan al equipo en la parte alta de la MLS quedaron totalmente eclipsados por la incógnita que hoy rodea el futuro inmediato de Lionel Messi.