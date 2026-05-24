Nuno pide perdón a la afición del West Ham: "Mañana será aún más difícil"

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El entrenador del West Ham, Nuno Espírito Santo, compareció ante los medios visiblemente afectado y no ocultó su profunda "tristeza" tras confirmarse la pérdida de categoría del club. A pesar de haber cumplido con su tarea al vencer 3-0 al Leeds United, el destino del equipo ya no dependía exclusivamente de ellos.

"Estamos tristes, estamos decepcionados, pero lo que sentimos principalmente es tristeza", confesó el técnico portugués a la BBC. Nuno reconoció que sabían de antemano que la misión era sumamente compleja y aprovechó el espacio para ofrecer disculpas a la fanaticada por el doloroso desenlace.

Orgullo y un doloroso panorama futuro

A pesar del trágico resultado, el estratega elogió el "carácter y la dignidad" con la que sus futbolistas cerraron la campaña en el London Stadium. Sin embargo, no escondió el duro panorama que se le viene a la institución tras poner fin a una larga era en el máximo circuito.

"Va a ser difícil. Mañana y pasado mañana va a ser aún más difícil cuando te des cuenta de lo que te espera. El West Ham es un club de la Premier League y merece estar en la Premier League".

La dolorosa realidad del descenso

El descenso de los "Hammers" se concretó de la manera más cruel en la última jornada de la temporada. El equipo necesitaba ganar su partido y esperar que el Tottenham perdiera ante el Everton en casa; un escenario que habría enviado a los "Spurs" a la segunda división en su lugar.

Aunque los goles de Taty Castellanos, Jarrod Bowen y Callum Wilson encendieron la ilusión en la segunda mitad del encuentro, las noticias desde el otro estadio fueron fatídicas. El Tottenham cumplió con su tarea al ganar 1-0, finalizando apenas dos puntos por encima del West Ham en la tabla.

Con este amargo desenlace, el conjunto londinense se despide de la Premier League tras 14 años consecutivos de permanencia en la élite del fútbol inglés, obligando a la directiva y a la plantilla a reestructurarse por completo para buscar el regreso.