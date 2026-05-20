Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta de España: ¿Qué pasó?

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El cantante Julio Iglesias acudió al Tribunal Supremo de España para establecer una demanda contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

La disputa se remonta al mes de enero, cuando Díaz utilizó sus redes sociales y diversas entrevistas en medios de comunicación para afirmar que en el entorno del artista se cometían agresiones y, además, mantenía a los trabajadores en condiciones deplorables.

Estas declaraciones de la ministra hacían referencia a una denuncia previa por supuestos abusos sexuales y laborales que habían interpuesto dos exempleadas del cantante.

Por su parte, el equipo legal de Julio Iglesias respondió con fuerza y argumentó que los señalamientos de la vicepresidenta fueron un claro prejuicio de culpabilidad y vulneraron la presunción de inocencia de su cliente.

Denunca ante el Tribunal Supremo

Conforme avanzaron los meses cobró mayor fuerza luego de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidiera archivar la investigación por falta de competencia.

Tras no haber ningún acuerdo en el acto de conciliación obligatorio del martes 19 de mayo, los abogados del cantante procederán con la demanda formal.

Debido a su cargo político en el Gobierno español, la demanda de Yolanda Díaz debe ser elevado directamente a la máxima instancia judicial del país.