¿Se pierde el Mundial? Inter Miami revela parte médico de Lionel Messi

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El nombre de Lionel Messi fue tendencia este domingo 24 de mayo, no solo por lo que mejor saber hacer, que es jugar fútbol, sino por las preocupaciones que generó su salida del partido de su equipo ante Philadelphia Union por la MLS.

El argentino estaba siendo clave en el encuentro, de hecho, sumando dos nuevas asistencias a su cuenta, pero conforme avanzaba el duelo pidió el cambio por algunas molestias que sintió en una de sus piernas e inmediatamente miró al banquillo para no arriesgar la situación.

Lo cierto es que el capitán ya se sometió a los estudios médicos correspondientes para encontrar la razón de las molestias y el alcance de la misma, que han dejado con más calma a todos sus seguidores, que entraron en pánico cuando lo vieron abandonar el terreno de juego.

¿Cuál es el parte médico de Lionel Messi?

Desde el club se informó que los estudios estuvieron a cargo de Baptist Health sobre la lesión de Leo Messi y en los mismos se generó una tranquilidad a todos los que estaban pendientes de la noticia.

"Tras ser sometido este lunes a pruebas médicas complementarias, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda", expresó el comunicado del club. Y agregaron que: "Los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional".

Lo anterior parte desde la precaución que quiere tener el delantero argentino en la gran previa de lo que será su sexta participación en una Copa del Mundo con Argentina.

Con el tiempo de recuperación se espera que Lionel Messi esté completamente recuperado para iniciar el Mundial 2026 con su selección, previsto ante Argelia el próximo martes 16 de junio correspondiente a la primera fecha del Grupo J y que se jugará en el Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium).