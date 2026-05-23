Real Madrid: Florentino Pérez sacude las elecciones del club

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Florentino Pérez por ahora es el único candidato para la presidencia del Real Madrid. El mandatario no parece sentirse ganador en las elecciones más mediáticas de los últimos años. Por ende, aplicó una estrategia que Joan Laporta usó para ganar las presidencias del Barcelona.

Pérez inició oficialmente su campaña a la presidencia mediante el despliegue de un monumental cartel. En la misma rememora las grandes gestas continentales alcanzadas bajo su gestión de oficina: "Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París, Londres... Mucha historia por hacer".

Dicha estrategia de marketing emula el golpe de efecto de Joan Laporta en Madrid durante los comicios del Barca en 2020. La gigantesca pancarta fue ubicada estratégicamente a escasos metros del Santiago Bernabéu, exhibiendo las ciudades de las Champions League ganadas.

Enrique Riquelme: ¿Es un candidato real a la presidencia del Real Madrid?

Enrique Riquelme ha emergido con fuerza como una alternativa seria y estructurada frente a Florentino Pérez. A pesar del corto margen de maniobra otorgado por el sorpresivo adelanto de los comicios, su propuesta representa el primer desafío electoral real al que se enfrenta la actual directiva.

En ese contexto, el reloj juegan en su contra para formalizar la documentación obligatoria. Aunque el líder corporativo apura las horas previas al cierre para estampar la firma de sus avales internacionales; el escaso tiempo de campaña limita seriamente sus posibilidades inmediatas.

Más allá del resultado definitivo que depare este proceso exprés, el dirigente se consolida como el candidato mejor posicionado de cara al futuro del Real Madrid. Riquelme tiene muchas ideas que el mismo Pérez deberá tomar en cuenta para un mejor futuro del club.

Jurgen Klopp y Erling Haaland como promesas de campaña

Enrique Riquelme sabe perfectamente que para derrocar el proyecto de Florentino Pérez necesita poner sobre la mesa nombres de impacto. Por esta razón, la hoja de ruta del joven empresario contempla como principales activos electorales a Jurgen Klopp y Erling Haaland.