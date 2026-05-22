Empiezan las salidas en el Real Madrid y este jugador no seguirá la próxima temporada

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El Real Madrid comienza a mover piezas de cara a la próxima temporada y una de las primeras salidas ya es oficial. David Alaba no continuará en el conjunto blanco y quedará libre una vez termine la campaña 2025-2026 este fin de semana, cerrando así una etapa que dejó títulos, liderazgo y momentos importantes en el Santiago Bernabéu y que quedarán en el recuerdo de toda la afición.

La noticia ha generado impacto en las redes sociales y no es para menos, especialmente por el peso que tuvo el defensor austriaco desde su llegada en el verano de 2021. Aunque en las últimas temporadas las lesiones limitaron parte de su protagonismo, el club siempre valoró su experiencia y su jerarquía defensiva.

David Alaba – Real Madrid

El futbolista de 33 años pone punto final a cinco temporadas como jugador del Real Madrid. Durante este tiempo, logró construir un palmarés envidiable y convertirse en una pieza importante dentro de uno de los ciclos más exitosos del club en los últimos años.

Con la camiseta merengue, Alaba conquistó dos Champions League, dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

La salida del defensor abre ahora una nueva etapa tanto para el jugador como para el Real Madrid. Desde distintos países europeos ya aseguran que varios clubes importantes siguen atentos a su situación contractual, aprovechando que llegará libre al mercado.

Finalmente, la marcha de Alaba representa el cierre de una generación que conquistó Europa en múltiples ocasiones. El Real Madrid continúa planificando una renovación profunda en su plantilla, con la finalidad de volver a lo más alto del fútbol europeo y darles nuevas alegrías a sus fanáticos.