Real Madrid: Enrique Riquelme sufre el rechazo de la banca española

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Enrique Riquelme es el nombre de moda en los últimos días del fútbol español. El empresario que es socio del Real Madrid, está en una carrera apresurada para competir por la presidencia del club. Sin embargo, fue rechazado por la banca española para conseguir el aval.

Sin el aval, Riquelme no podría presentarse como candidato a la presidencia del Real Madrid. Un trámite muy importante para competir con Florentino Pérez en una de las elecciones vitales para el futuro del club. Sin embargo, Enrique si logró conseguir el apoyo de bancos extranjeros.

De hecho, el empresario del Grupo Cox logró conseguir el aval de 187 millones de euros de firmas financieras de Andorra y Canadá. De esa manera cumple estrictamente con los registros obligatorios exigidos por el Banco de España para ser candidato presidencial del equipo blanco.

Con dicho aval finalmente bajo el brazo, la validez legal de su proyecto electoral queda completamente blindada para competir por la presidencia. El equipo de campaña apura los minutos en Sevilla para definir si formalizan la entrega de toda la documentación reglamentaria.

Enrique Riquelme: Jurgen Klopp y Erling Haaland como promesas de campaña

Enrique Riquelme sabe perfectamente que para derrocar el proyecto de Florentino Pérez necesita poner sobre la mesa nombres de impacto. Por esta razón, la hoja de ruta del joven empresario contempla como principales activos electorales a Jurgen Klopp y Erling Haaland.

Al ser consultado sobre estas incorporaciones, el dirigente dejó claro que su prioridad es confeccionar un ecosistema atractivo para jugar. Su intención gira en torno a garantizar las condiciones institucionales idóneas para que figuras de la primera línea mundial quieran jugar en el club.

A pesar del enorme entusiasmo que genera este binomio en un sector del madridismo, la propuesta también despierta ciertas dudas en el entorno debido al descomunal costo financiero que implicaría la doble operación. En ese contexto, será una promesa difícil de cumplir.