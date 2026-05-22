Real Madrid: Vinicius Jr y su desplante a Dani Carvajal

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Real Madrid está completando los últimos entrenamientos de la temporada 2025-26. No lograron ganar competiciones y ahora les toca cerrar la campaña en casa para despedir a Dani Carvajal. Sin embargo, Vinicius Jr, hizo un desplante al capitán del club de cara al último juego del año.

Dani Carvajal se despedirá del Madrid y la afición el próximo sábado 23 de mayo contra el Athletic Club. Un día que será emotivo para todos por la importancia del jugador en el club. Su legado, su palmarés, su desempeño y su defensa al escudo son parte importante en su historia.

En esa línea, Vinicius Jr tendrá un desplante contra Carvajal. El futbolista brasileño viajó inmediatamente a Brasil para empezar a preparar su camino al Mundial 2026. Lo hizo con permiso del club, no estará en el último juego de la liga, por tener una molestias físicas que no son graves.

Vinicius Jr sí estuvo en la cena de despedida de Dani Carvajal

Dani Carvajal hizo una cena de despedida con sus compañeros del Real Madrid. En dicho evento, sí estuvo Vinicius Jr para darle el último adiós deportivo a uno de los jugadores más importantes del club. De poner la primera piedra de Valdebebas a ser leyenda histórica.

La reunión social contó con la presencia mayoritaria de los futbolistas de la primera plantilla, integrantes del staff médico y diversos colaboradores de Valdebebas. Sin embargo, el acontecimiento quedó empañado por la ausencia de Álvaro Arbeloa en dicha despedida.

Palmarés de Dani Carvajal en el Real Madrid

Dani Carvajal concluye una trayectoria verdaderamente legendaria que lo posiciona como uno de los mejores laterales derechos en la historia del Real Madrid. Desde su regreso a la institución tras un exitoso paso por Alemania, el zaguero se adueñó por completo de la banda derecha.

Palmarés de Carvajal en el club: