Real Madrid: Vinicius Jr se une a un panteón de leyendas blancas

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Vinicius Jr pese a la prensa española es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. El brasileño en la segunda mitad del año ha estado imparable a nivel de goles y asistencias. De hecho, alcanzó una marca histórica con el club con su gol al Sevilla del fin de semana.

El brasileño definió el compromiso en el Sánchez-Pizjuán con un soberbio derechazo tras un desajuste ofensivo de Kylian Mbappé. Con esta anotación, el #7 del Real Madrid escaló hasta la decimosegunda posición de los máximos artilleros históricos del equipo blanco.

Vini ha sido criticado por la prensa y la afición básicamente desde su inicio en España. Sin embargo, él se ha dedicado a trabajar fuerte para lograr resultados positivos y cambiar las críticas por aplausos y apoyo. En ese contexto, ya es parte de la historia reciente del club con opciones de terminar en el top 10.

Vinicius Jr: ¿El verdadero líder del Real Madrid?

Vinicius Jr ratifica con creces su condición de piedra angular dentro del esquema del Real Madrid. El brasileño jamás se esconde en el terreno de juego, lo intenta sin cesar y exhibe un esfuerzo sobrehumano que se traduce en resultados positivos para el equipo.

Su rendimiento actual contrasta con el impacto intermitente de Kylian Mbappé en el frente de ataque de la institución. Mientras el astro francés acumula muchos goles frente a rivales menores, suele diluirse por completo en compromisos de máxima exigencia en la temporada.

Por el contrario, el extremo brasileño asume el protagonismo absoluto y siempre emerge en los momentos de mayor dificultad. Su indiscutible capacidad para echarse el equipo al hombro bajo presión lo consagra como el auténtico líder de la plantilla, desde la salida de Benzema.

Máximos goleadores en la historia del Real Madrid