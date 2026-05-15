El comunicado con el que Vinicius Jr. y Virginia Fonseca confirman su quiebre

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La relación entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca llegó oficialmente a su fin y tomó por sorpresa a millones de seguidores que apenas horas antes los habían visto aparentemente unidos.

La influencer brasileña confirmó la ruptura mediante un mensaje publicado en redes sociales, dejando claro que decidió cerrar este capítulo de su vida sentimental.

El mensaje que confirmó la ruptura de Vinicius y Virginia

Fue Virginia Fonseca quien dio a conocer la separación a través de sus historias de Instagram, donde compartió una reflexión sobre relaciones, límites personales y crecimiento emocional.

En su publicación, la empresaria e influencer dejó entrever que tomó la decisión tras notar que la relación ya no estaba alineada con sus prioridades. “He aprendido a nunca negociar lo que para mí no es negociable”, expresó en parte de su mensaje.

“Siempre me voy a permitir vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculo y sin dejar de ser quien soy (…) Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida”, acotó.

En su comunicado, Fonseca dejó claro que, la decisión se da mediante el respeto: “Hoy elegimos respetar el camino del otro. Deseo mucho la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo esto con mucho cariño”.

Una ruptura que llega tras meses de polémicas

La historia entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca fue seguida de cerca desde que oficializaron su romance en 2025. Desde entonces, ambos protagonizaron titulares constantes, apariciones públicas y una intensa conversación digital alrededor de su noviazgo.

Sin embargo, la relación no estuvo libre de controversia. Meses atrás, Vinicius ya había enfrentado rumores y señalamientos por una supuesta infidelidad, situación que incluso lo llevó a emitir disculpas públicas.

Aunque parecían haber superado esa crisis, la relación volvió a quedar bajo presión mediática. La ruptura ocurre además apenas un día después de que Virginia compartiera contenido apoyando al futbolista en el Santiago Bernabéu, lo que hizo que el anuncio pareciera todavía más inesperado.