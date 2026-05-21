Real Madrid: Dani Carvajal se despide con polémica ausencia

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Dani Carvajal jugará su último partido como jugador del Real Madrid. Para tener una despedida digna de su grandeza como jugador en la institución, organizó una cena con sus compañeros. Sin embargo, hay una ausencia notable que habla de su relación en los últimos meses.

Carvajal pondrá fin de manera oficial a su legendaria trayectoria en Real Madrid el próximo treinta de junio. Tras confirmarse la no renovación de su contrato de trabajo, el zaguero decidió organizar una íntima velada nocturna para despedirse formalmente del vestuario en LaLiga.

La reunión social contó con la presencia mayoritaria de los futbolistas de la primera plantilla, integrantes del staff médico y diversos colaboradores de Valdebebas. Sin embargo, el acontecimiento quedó empañado por la ausencia de Álvaro Arbeloa en la cena de despedida.

Dani Carvajal: una carrera brillante en el Real Madrid

Dani Carvajal concluye una trayectoria verdaderamente legendaria que lo posiciona como uno de los mejores laterales derechos en la historia del Real Madrid. Desde su regreso a la institución tras un exitoso paso por Alemania, el zaguero se adueñó por completo de la banda derecha.

Su regularidad competitiva a lo largo de 23 exigentes temporadas fue el factor clave para consolidar una de las etapas más gloriosas del madridismo en el siglo 21. El incansable defensor diestro firmó actuaciones memorables en los escenarios más imponentes en el club.

El espectacular palmarés colectivo del zaguero de 34 años refleja un legado absolutamente inalcanzable para la inmensa mayoría de los futbolistas profesionales. Con múltiples trofeos locales e internacionales en sus vitrinas, el canterano se marcha convertido en un auténtico mito.

Palmarés de Dani Carvajal en el Real Madrid