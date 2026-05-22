¡Se terminó! Álvaro Arbeloa confirma salida del Real Madrid

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Tras los malos resultados y no poder darle la vuelta a la temporada sin títulos del Real Madrid, Álvaro Arbeloa confirmó que no seguirá como entrenador principal del primer equipo para la venidera edición, la cual dirigirá su último encuentro este sábado 23 de mayo contra el Athletic Club de Bilbao.

Su salida se produce después de que el conjunto merengue no lograra conquistar ni La Liga ni la UEFA Champions League, dos de los principales objetivos del club en la campaña. La derrota en el Clásico frente al FC Barcelona terminó inclinando el título liguero a favor del conjunto azulgrana.

Además del golpe en el campeonato doméstico, el equipo dirigido por Arbeloa también quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante el FC Bayern Munich. Arbeloa había asumido el mando del equipo en enero, tras la destitución de Xabi Alonso, quien había llegado al club al inicio de la temporada. Aunque el técnico español tomó las riendas en un momento complicado, no logró revertir el rumbo deportivo del equipo.

Álvaro Arbeloa dice adiós al Real Madrid

En sus declaraciones de despedida, Arbeloa expresó un profundo agradecimiento hacia los jugadores y la directiva del club. El entrenador destacó que sus futbolistas lo ayudaron a crecer tanto personal como profesionalmente, asegurando que hoy se siente mejor entrenador que cuando asumió el cargo el pasado 12 de enero. También dedicó palabras de reconocimiento al presidente y a José Ángel Sánchez por haberle brindado la oportunidad de dirigir al primer equipo.

Me marcho del Real Madrid con un gran agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor persona, me han ayudado a disfrutar cada día, me han enseñado muchísimo y me han convertido en un mejor entrenador hoy que el 12 de enero", dijo el estratega en rueda de prensa.

Arbeloa aseguró que se marcha feliz y con un fuerte vínculo emocional con el club, al que considera su hogar tras dos décadas ligado a la institución madridista. El exdefensor dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro, describiendo su salida como un “hasta luego”.