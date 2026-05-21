Árbitros arremeten contra Florentino Pérez y Real Madrid con dos nuevas denuncias

Suscríbete a nuestros canales

Además de coleccionar una de las peores temporadas en los últimos años, donde se están despidiendo con las manos vacías y en medio de polémicas extradeportivos, Real Madrid y Florentino Pérez están recibiendo denuncias por parte de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol.

La AESAF presentó dos denuncias ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes, al considerar que ciertas declaraciones y contenidos públicos están generando una creciente presión sobre el colectivo arbitral. Las acciones legales apuntan directamente hacia el presidente merengue y Real Madrid TV, a quienes la asociación acusa de contribuir al señalamiento constante de los árbitros españoles.

Esto surge a raíz de la rueda de prensa ofrecida el pasado 12 de mayo, en la que el mandamás del club blanco afirmó que el estamento arbitral había perjudicado al equipo y habló incluso de un supuesto “enriquecimiento ilícito” relacionado con el caso Negreira y el FC Barcelona. Para la AESAF, este tipo de declaraciones dañan gravemente la imagen de los colegiados y fomentan una percepción negativa hacia su trabajo dentro del fútbol español.

Florentino Pérez es denunciado por árbitros españoles

Por otra parte, la asociación también responsabiliza a Real Madrid TV por la emisión reiterada de contenidos críticos hacia los árbitros. Según la AESAF, el canal habría difundido numerosos videos y análisis que cuestionan constantemente las decisiones arbitrales, algo que consideran perjudicial para el ambiente de respeto que debe existir en las competiciones deportivas.

La AESAF considera que tanto Florentino Pérez como el canal de la Casa Blanca habrían cometido “infracciones muy graves”, contempladas dentro de la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte. De confirmarse estas acusaciones, podrían enfrentarse a multas de hasta 650.000 euros, además de posibles sanciones adicionales.