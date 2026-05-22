Elecciones en el Real Madrid: Riquelme anuncia su intención de presentar candidatura

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El panorama electoral del Real Madrid ha vivido una sacudida este jueves. Enrique Riquelme, empresario de 37 años y presidente del grupo de energía y agua Cox, ha hecho pública su intención de postularse a la presidencia del club blanco. Riquelme ha formalizado esta postura mediante una carta dirigida al comité electoral de la institución, la cual ha sido difundida por diversos medios de comunicación.

De concretar su registro antes de este sábado —fecha límite fijada para el 23 de mayo—, Riquelme se convertiría en el primer rival real en desafiar la presidencia de Florentino Pérez, quien ya ha manifestado su firme intención de buscar un nuevo mandato.

Los estrictos requisitos del club

El proceso para acceder a la candidatura no es sencillo. Los estatutos del Real Madrid imponen condiciones financieras y de antigüedad muy rigurosas:

Antigüedad: Los candidatos deben ser socios del club durante un mínimo de 20 años.

Aval financiero: Es obligatorio presentar una garantía económica de 187 millones de euros (aproximadamente 219 millones de dólares). Esta cifra representa el 15% del presupuesto anual de la entidad y debe estar respaldada íntegramente por el patrimonio personal del aspirante.

En caso de que se registren dos o más candidaturas que cumplan con todos los requisitos, la junta electoral del club dará paso a un proceso de votación entre los socios.

La era de Florentino Pérez bajo presión

Florentino Pérez, de 79 años, ha sido la figura central del Real Madrid en lo que va del siglo XXI. Su primera etapa (2000-2006) dio origen a la icónica era de los "Galácticos". Tras su regreso en 2009, ha mantenido el poder de forma ininterrumpida, siendo reelegido sin oposición en los comicios de 2013, 2017, 2021 y 2025.

Bajo su mando, el club ha vivido una época dorada con la conquista de múltiples títulos de liga y seis copas europeas. Sin embargo, este proceso electoral llega en un momento de vulnerabilidad deportiva: el Real Madrid cierra la temporada actual sin haber alzado un solo trofeo, una sequía que no ocurría desde la campaña 2020-21 y que podría ser utilizada por la oposición como argumento central en la contienda electoral.