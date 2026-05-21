¡Golazo de tiro libre! Cristiano Ronaldo define el título en Arabia

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El Al-Nassr se ha coronado oficialmente campeón de la Saudi Pro League tras firmar una exhibición magistral frente al Damac FC, sellando una victoria por 4-1 en la jornada decisiva del campeonato.

El gran protagonista de la velada no fue otro que su capitán y referente absoluto, Cristiano Ronaldo, quien lideró la ofensiva del equipo árabe con un imponente doblete que desató la euforia en las tribunas.

El partido comenzó con una intensidad asfixiante por parte del Al-Nassr, consciente de que la gloria liguera estaba a solo noventa minutos de distancia. Tras romper la resistencia defensiva del conjunto visitante en los primeros compases (2-1), el momento cumbre del encuentro llegó a balón parado.

¡Sentenció con gol de tiro libre!

Con una ejecución perfecta de tiro libre directo, Cristiano Ronaldo superó la barrera rival con un disparo de pierna derecha que se coló de forma inapelable en la red, firmando un auténtico golazo de antología.

Lejos de dosificar esfuerzos, el Al-Nassr mantuvo la presión sobre el Damac. El atacante luso volvió a presentarse en el área para capitalizar un servicio preciso de la ofensiva, marcando su doblete de la noche y el cuarto tanto definitivo en el marcador.

Con esta contundente goleada de 4-1, la escuadra de Riad aseguró la diferencia matemática necesaria para consagrarse monarca del torneo doméstico de forma inobjetable.

Uno menos para los 1000

En el plano individual, los registros de Cristiano Ronaldo continúan desafiando los límites de la historia del deporte rey. Al sumar estas dos nuevas anotaciones en el certamen doméstico saudí, el histórico dorsal '7' elevó su cuota goleadora a la estratosférica cifra de 973 goles oficiales.

Con este desempeño, el máximo anotador de la selección de Portugal recorta distancias de forma acelerada hacia el histórico hito de los 1.000 goles en su trayectoria profesional.

La obtención de este título liguero consolida el proyecto deportivo del Al-Nassr en la élite del fútbol de Oriente Medio, ratificando además la vigencia absoluta de su principal figura en el frente de ataque.