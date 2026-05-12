Cristiano Ronaldo manda este mensaje al quedar a un paso del título en Arabia Saudita

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El empate 1-1 entre Al Nassr y Al-Hilal en la jornada 33 de la Primera División de Arabia Saudita este martes 12 de mayo dejó emociones intensas y retrasó la posibilidad de celebrar el campeonato para el equipo liderado por Cristiano Ronaldo.

Aunque el conjunto amarillo estuvo cerca de asegurar matemáticamente el título, el resultado obligará a esperar hasta la próxima fecha para intentar concretar el tan ansiado objetivo durante este 2026.

Tras finalizar el compromiso, la atención se centró rápidamente en los gestos del futbolista de 41 años, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de confianza y motivación tanto a sus compañeros como a los aficionados del Al Nassr. El delantero portugués dejó claro que el grupo mantiene intacta la ilusión de conquistar el campeonato saudí.

Cristiano Ronaldo - Al Nassr

El sueño está cerca. ¡Atención, nos queda un paso más por dar! ¡Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche!”, escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales luego del empate ante Al-Hilal.

Las declaraciones del portugués reflejan el ambiente que se vive dentro del vestuario del Al Nassr, donde todavía existe plena confianza en cerrar la temporada con el título. A pesar de haber dejado escapar una oportunidad importante en casa, el equipo continúa dependiendo de sus propios resultados para asegurar el campeonato en la última jornada.

Cristiano Ronaldo ha sido una de las grandes figuras del torneo saudí durante toda la campaña, liderando al equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su experiencia y capacidad goleadora han resultado fundamentales para mantener al Al Nassr como protagonista en la pelea por el liderato.

Ahora, toda la presión y expectativa se trasladan al próximo compromiso liguero, donde el Al Nassr buscará concretar definitivamente este trofeo. El astro portugués, como líder del club, intentará guiar nuevamente a sus compañeros en un partido que podría marcar otro momento importante en su exitosa carrera profesional.