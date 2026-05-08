Tras importante triunfo, así reciben a Cristiano Ronaldo en su casa

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El astro del fútbol Cristiano Ronaldo no solo destaca en el campo de juego, sino también como un buen padre para sus cinco hijos. Bella Esmeralda, la consentida de la familia, protagonizó un tierno vídeo junto al portugués.

Luego de una jornada con el Al-Nassr, equipo del cual es capitán, Ronaldo llegó a casa y fue recibido por la pequeña de cuatro años con un cálido abrazo que enterneció a las redes sociales.

Georgina Rodríguez compartió el vídeo este 8 de mayo. La modelo rescató la conexión que tiene Bella con su padre, al punto de esperarlo hasta altas horas de la noche solo para verlo.

“Esperando a papá después de un gran partido”, escribió Rodríguez, quien apenas hace unos días estaba en Nueva York por la Met Gala.

Cristiano Ronaldo y Bella Esmeralda

En la grabación, la niña se esconde para sorprender a Cristiano, asomándose con cuidado para no ser descubierta. Apenas el futbolista cruza la puerta, Bella Esmeralda corre en pijama y con un antifaz para darle un tierno abrazo.

El número 7 la tomó entre sus brazos para darle mimos, besos e intercambiar algunas palabras con su hija.

Los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo ha construido una familia numerosa que comenzó con el nacimiento de Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo. Sin embargo, con la llegada de Georgina a su vida, sus pequeñas Alana Martina y Bella Esmeralda completaron su núcleo.