El millonario accesorio con el que Georgina Rodríguez robó miradas en la Met Gala 2026

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Georgina Rodríguez volvió a demostrar que sabe cómo captar la atención mundial. Durante su aparición en la Met Gala 2026, la empresaria no solo destacó por su estilismo inspirado en la Virgen de Fátima, sino también por portar una pieza de lujo que dejó a todos hablando.

Su llegada al Museo Metropolitano de Nueva York no pasó desapercibida. Entre vestidos extravagantes, joyería exclusiva y looks conceptuales, Georgina logró sobresalir con una propuesta que mezcló espiritualidad, moda de alta costura y un mensaje profundamente personal.

Georgina Rodríguez lució exclusivo accesorio

Aunque el vestido diseñado por Ludovic de Saint Sernin ya generaba expectativa por su inspiración religiosa y tonos azul pastel, fue el rosario el verdadero protagonista de la noche.

La pieza, diseñada por la propia Georgina, está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con cinco perlas naturales, 53 diamantes incrustados en la cadena y otros 11 diamantes en la cruz y tiene un valor de nada más y nada menos que 7 millones de euros.

El medallón central incluye una imagen de la Virgen de Fátima rodeada de diamantes, mientras que en la parte posterior aparecen grabados los nombres de todos los integrantes de su familia: Cristiano Ronaldo, sus hijos y Ángel, el bebé fallecido al nacer en 2022.

Más que una joya, Georgina presentó el accesorio como una especie de reliquia personal, fusionando fe, memoria familiar y exclusividad en una sola pieza.

Un look con simbolismo y mensajes ocultos

El estilismo completo fue concebido como una narrativa visual. El vestido incorporaba detalles artesanales y referencias religiosas que reforzaban el concepto del look.

Incluso, en el interior de la prenda se bordaron frases en español como “Donde ella está, el alma encuentra refugio” y “Y líbranos del mal, amén”, frases que aportaron una dimensión aún más íntima a la propuesta.

El velo XL, el corsé estructurado y los encajes hechos en Francia completaron una imagen que mezcló romanticismo, solemnidad y dramatismo, elementos clave para triunfar en una gala donde el espectáculo visual es parte del ADN.

Como era de esperarse, el accesorio no tardó en viralizarse. Mientras miles de seguidores elogiaron la originalidad del look y la coherencia entre la fe personal de Georgina y su propuesta estética, otros cuestionaron el contraste entre espiritualidad y ostentación extrema.