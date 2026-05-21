Cristiano Ronaldo y Al-Nassr se coronan campeones de la Saudí Pro League

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Tras varias temporadas de sequía, amarguras y reestructuraciones millonarias, el Al-Nassr FC ha logrado oficialmente romper la mala racha que lo perseguía en el torneo local, consagrándose campeones absolutos de la Saudi Pro League 2025-2026.

Este campeonato representa un hito de desahogo y validación para la escuadra de Riad, que no lograba levantar el trofeo de la máxima categoría del balompié saudí desde la ya lejana campaña 2018-19.

Durante los últimos siete años, el club vio cómo sus principales rivales del país monopolizaban las celebraciones, una narrativa que el actual plantel se encargó de sepultar definitivamente gracias a una campaña marcada por la regularidad y el carácter en los partidos decisivos.

¡Consiguen un nuevo trofeo!

El camino hacia la corona no estuvo exento de presión. Tras fuertes inversiones y la incorporación de figuras de calibre internacional en las últimas ventanas de transferencias, la exigencia sobre el cuerpo técnico y los futbolistas era máxima.

Sin embargo, la plantilla logró amalgamar la jerarquía de sus estrellas extranjeras con el pundonor y la disciplina del talento local, edificando una estructura táctica sólida que terminó dominando la tabla de posiciones de principio a fin.

Con la consecución de esta nueva estrella en su escudo, el Al-Nassr no solo expande su palmarés oficial, sino que asegura su boleto directo a las principales competencias internacionales del continente.

La victoria marca el inicio de una nueva era de dominio con la que la institución amarilla y azul pretende consolidarse de forma definitiva en la cúspide del fútbol de Oriente Medio.