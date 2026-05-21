Esta es la cantidad de títulos de Cristiano Ronaldo en su carrera

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El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a ocupar los titulares del fútbol internacional y no es para menos. El delantero portugués conquistó un nuevo campeonato tras proclamarse campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr al derrotar 4-1 al Damac FC en una jornada decisiva que terminó consolidando otra página histórica en la carrera del astro luso.

A sus 41 años, el capitán de la selección de Portugal continúa demostrando que su ambición competitiva permanece intacta. Con este nuevo logro en Arabia Saudita, el máximo goleador de este deporte alcanzó la impresionante cifra de 37 títulos oficiales como profesional, ampliando aún más un legado que lo mantiene entre los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo – Arabia Saudita

El camino del portugués hacia la gloria ha estado marcado por éxitos en distintas ligas y competiciones alrededor del mundo. Desde sus inicios en Sporting de Lisboa hasta sus consagraciones con Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora Al-Nassr, el delantero ha construido una carrera llena de récords, goles y trofeos inolvidables.

La conquista de la Saudi Pro League representa mucho más que un campeonato adicional para “El comandante”; también confirma el impacto que ha tenido en el crecimiento mediático y competitivo del fútbol saudí desde su llegada.

Incluso en la etapa final de su trayectoria profesional, continúa siendo protagonista y una referencia para millones de aficionados alrededor del planeta. Con 37 trofeos en sus vitrinas, Cristiano Ronaldo reafirma su lugar entre las máximas leyendas del deporte.

Finalmente, Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar que su mentalidad ganadora sigue intacta y que todavía tiene argumentos para continuar ampliando uno de los palmarés más impresionantes en la historia del fútbol mundial.