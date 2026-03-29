Joan Laporta ataca a todo lo que no sea FC Barcelona

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Joan Laporta puede ser el mejor presidente en la historia del FC Barcelona. Sus mandatos están llenos de títulos y logros deportivos sin precedentes para otros dirigentes. De esos hechos, el abogado se aferra para defender su gestión y atacar a todo lo que se le oponga al club.

Laporta aprovechó que ganó las presidenciales del Barca (2026-31) para hablar sobre su gestión pasada. En la misma comentó los episodios de Lionel Messi, el Caso Negreira y la relación con el Real Madrid por la Superliga: un ataque para defender al club de sus "enemigos".

El presidente del Barcelona sobre Messi: "Tuve que tomar una decisión y creo que acerté, a los resultados me remito. Pudimos recuperar la economía del club". Además, resaltó que era el momento: "Hicimos un equipo competitivo, era el momento del relevo generacional, Leo estaba en el final de su carrera".

Joan Laporta y el Caso Negreira

Joan Laporta no podía dejar pasar el Caso Negreira, donde cuadriplicó los pagos a Enríquez Negreira. El presidente se excusó por los pagos: "Siempre he tenido la sensación de que debemos ser muy superiores, porque los árbitros no nos favorecen. Aquí parece que siempre ayudan al Madrid".

Luego comentó Laporta: "Intentan construir una mentira de que los árbitros favorecen al Barça en lugar del Madrid y con eso buscan desacreditar el momento más glorioso de la historia del club". La Justicia aún está investigando los hechos para dar un veredicto.

Eso sí, Joan resaltó que tras lo sucedido con la personación del Real Madrid en el Caso, la relación con Florentino Pérez se enfrió. Ambas partes trabajaron de la mano en la Superliga, pero tras no llegar a buen puerto se separaron en las primeras semanas del 2026.

Calendario del FC Barcelona en abril 2026