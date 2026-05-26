No viene solo: Las peticiones de José Mourinho para dirigir al Real Madrid

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Aunque aún no se hace oficial la llegada de José Mourinho, el acuerdo ya estaría completado para que el portugués se convierta en el nuevo entrenador del Real Madrid. El dirigente se encuentran trabajando en las posiciones que necesita fortalecer para triunfar en la Casa Blanca.

l técnico portugués ya habría trasladado a la directiva sus prioridades para reforzar la plantilla de cara a su nueva etapa. Mourinho considera necesario incorporar entre uno y dos defensas centrales, además de reforzar ambos laterales, especialmente el derecho en una primera fase.

También cree fundamental sumar dos mediocampistas: uno de perfil defensivo que pueda competir directamente con Aurélien Tchouaméni y otro creativo, capaz de aportar construcción y equilibrio en la salida de balón.

Mourinho llegaría con refuerzos

Tras analizar los últimos partidos del equipo y evaluar los recursos actuales del plantel, Mourinho elaboró un informe detallado para el club. Dentro de sus peticiones destaca la necesidad de un centrocampista organizador similar al noruego Fredrik Aursnes, futbolista que dirigió en el Benfica y cuya versatilidad y visión de juego considera clave.

En el club son conscientes de que habrá movimientos importantes en el mercado, aunque también insisten en que para concretar fichajes deberán producirse salidas. Las marchas de David Alaba y Dani Carvajal parecen seguras al finalizar sus contratos, mientras que otros nombres como Dani Ceballos y Eduardo Camavinga siguen en duda. Además, todavía falta confirmarse oficialmente la renovación de Antonio Rüdiger. Si finalmente Fran García abandona el equipo, Mourinho también solicitaría un nuevo lateral izquierdo.