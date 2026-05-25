¿Barcelona o Real Madrid? Julián Álvarez con pie y medio fuera del Atlético

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Sin poder concretar una renovación con el Atlético de Madrid, club con el que se despidió con las manos vacías en la presente temporada, Julián Álvarez apunta a tener nuevo destino después de su participación con la selección Argentina en el Mundial 2026.

El delantero argentino no tendría intención de aceptar la renovación que le ofrecieron hace varios meses, la cual lo convertiría en el jugador mejor pagado de la plantilla con un salario cercano a los 10 millones de euros por temporada. Según diversas informaciones, el atacante considera la posibilidad de buscar un proyecto deportivo más competitivo y ambicioso.

La inquietud en el Metropolitano había ido creciendo con el paso de las semanas debido a los rumores surgidos desde el entorno del futbolista y al silencio sobre la propuesta de renovación. Sin embargo, la situación tomó aún más fuerza después de que trascendiera que el campeón del mundo estaría interesado en un futuro lejos del Atlético. En concreto, el gran deseo de Julián sería vestir la camiseta del FC Barcelona, club al que considera un destino ideal para pelear por títulos importantes de manera constante.

Julián Álvarez podría terminar en Barcelona

Dentro del Atlético, la noticia ha caído como un golpe inesperado, especialmente porque el club veía a Julián Álvarez como una de las grandes figuras del proyecto a largo plazo. Desde la dirección deportiva, encabezada por Mateu Alemany, ya conocen el pensamiento del delantero, quien entiende que necesita un entorno con mayores aspiraciones deportivas para seguir creciendo y aumentar sus posibilidades de conquistar títulos tanto a nivel nacional como internacional.

Lo más llamativo del caso es que Julián estaría dispuesto a perder protagonismo individual con tal de formar parte de un equipo más competitivo. En el Barcelona, pasaría de ser la principal estrella del Atlético a compartir focos con jugadores como Lamine Yamal y Raphinha. Una situación similar a la que vivió en la selección argentina, donde logró consagrarse campeón del mundo junto a Lionel Messi, aun cuando la atención mediática estaba centrada principalmente en el capitán albiceleste.