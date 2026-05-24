¿El mejor portugués de la actualidad? Bruno Fernandes se corona con este récord

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La Premier League ha coronado a su nuevo arquitecto definitivo. Bruno Fernandes ha grabado su nombre en la inmortalidad del fútbol británico al establecer el récord absoluto de asistencias en una sola temporada con un total de 21, una cifra jamás alcanzada desde la fundación del formato actual de la liga en 1992.

La obra cumbre del volante portugués se concretó en el cierre de la última jornada del torneo. El capitán del Manchester United desplegó su habitual lectura entre líneas para habilitar con precisión milimétrica a Patrick Dorgu, sumando el pase de gol definitivo que lo elevó a la cima estadística en solitario.

Hasta hoy, el olimpo de los pasadores de la liga inglesa estaba custodiado conjuntamente por dos leyendas contemporáneas: Thierry Henry, quien fijó la marca de 20 asistencias en la campaña 2002/03 con el Arsenal, y Kevin De Bruyne, quien igualó dicho registro en el ciclo 2019/20 vistiendo los colores del Manchester City.

El faro de Portugal para el Mundial

Este hito histórico no solo sacude el panorama del fútbol de clubes, sino que envía una señal de alerta de cara a los banquillos internacionales. A las puertas del Mundial 2026, Bruno Fernandes se posiciona, por rendimiento y peso específico en la cancha, como el futbolista portugués en mejor estado de forma de la actualidad.

El cuerpo técnico de Roberto Martínez sigue muy de cerca este despliegue de lucidez táctica, con la firme expectativa de que el enganche del United replique su rol de director de orquesta sobre el césped norteamericano.

Con un Fernandes en plena madurez futbolística y con la puntería afinada, la selección de Portugal adquiere un argumento de peso para consolidarse como uno de los rivales más temibles del torneo veraniego.