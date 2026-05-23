¡Impresionante! La Premier League elige al mejor jugador del año

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La Premier League 2025-26 ya tiene a su monarca individual. A pesar de que el Arsenal de Mikel Arteta se coronó como el nuevo campeón de Inglaterra, el máximo reconocimiento individual del campeonato no viajará a Londres.

El centrocampista portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, ha sido elegido como el Jugador del Año de la Premier. El volante luso sucede en el trono a Mohamed Salah, quien se había llevado el galardón en la campaña 2024-25, y consolida un mes de mayo de ensueño.

Temporada de récord

El impacto de Fernandes en el esquema de los Red Devils ha sido numéricamente histórico. El internacional portugués completó la campaña alcanzando la estratosférica cifra de 20 asistencias, igualando el récord absoluto en una sola temporada de la Premier League que ostentaban en solitario Thierry Henry (2002-03) y Kevin De Bruyne (2019-20).

Más allá de los pases de gol, su liderazgo, regularidad y peso específico en la generación de juego ofensivo inclinaron la balanza a su favor en las votaciones, superando a las principales figuras del Arsenal campeón.

Sequía de 15 años en Old Trafford

El galardón de Bruno Fernandes rompe además un largo período de sequía para el club de la camiseta roja en este apartado.

Ningún futbolista del Manchester United lograba alzarse con el premio al Jugador del Año de la Premier League desde que lo hiciera el legendario defensa central serbio Nemanja Vidić en el lejano año 2011, bajo la dirección técnica de Sir Alex Ferguson.

Aquel United dominador cede el testigo de su orgullo individual a un Fernandes que, a base de fútbol, carácter y pases milimétricos, se ha consagrado de manera indiscutible como la gran estrella del fútbol británico en este curso.