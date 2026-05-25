Mundial 2026: España presenta su lista sin jugadores del Real Madrid

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La Copa del Mundo genera ilusión en todos sus participantes y para este Mundial 2026 no es la excepción. Ahora mismo, la gran parte del apegado al deporte tiene los ojos puestos en cada detalle que va revelándose del evento más esperado por estas fechas del año.

En esa dirección, mientras arranca el gran certamen el venidero 11 de junio, la expectativa sigue puesta en los nombres que cada selección llevará para encarar la participación. Uno de esos combinados que tiene la atención puesta es España, que ya presentó a sus 26 jugadores.

El listado sorprende porque Luis de la Fuente optó por llamar a 8 jugadores pertenecientes al FC Barcelona y ninguno del Real Madrid, un hecho realmente inédito en la historia de las participaciones mundialista de esta selección. Dean Huijsen era una de esas dudas que los merengues pudieron tener como representación, pero al final el técnico se decantó por la inclusión de Gavi y de Èric García.

Nombres que llegaron a tiempo para ser incluidos son los de Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, futbolistas que pasan o pasaron por procesos de recuperaciones de algunas lesiones y que llegaron a estar en duda para el certamen.

Más sorpresas de España para el Mundial 2026

Nombres que se ganaron un derecho en la convocatoria y que han sorprendido, por ejemplo, fue el de Víctor Muñoz, extremo que jugó esta campaña con Osasuna; así como Marc Pubill, defensor de Atlético de Madrid; y el de Yeremy Pino, atacante de Crystal Palace, que había sido constante en los llamados, pero últimamente había sembrado dudas.

La gran ausencia, sin duda alguna, será la de Fermín López, que se lesionó posterior a un compromiso con el FC Barcelona y debió atravesar camino para pasar por quirófano, en la previa de una Copa del Mundo en la que estaba llamado a ser titular e importantísimo.

Esta es la lista de España para el Mundial 2026