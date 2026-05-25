Mundial 2026: FIFA toma decisión sobre participación de Irán en la Copa del Mundo

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La trabas de los Estados Unidos con Irán sobre participación en el Mundial 2026, que se desarrollará en Norteamérica, ha puesto en jaque la presencia de la selección de Irán en la Copa del Mundo. Antes los recientes conflictos, México apunta como sede salvador del mencionado país para poder desempeño en el torneo, donde se estrenarán contra Bélgica el próximo 21 de junio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que su Gobierno analiza la posibilidad de que los iraníes establezcan su base de concentración en la ciudad de Tijuana durante la venidera competición.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que representantes de la FIFA consultaron directamente al Gobierno azteca sobre la posibilidad de recibir a la delegación iraní. Según relató la mandataria, las autoridades estadounidenses no desean que la selección asiática pernocte en su país, por lo que se planteó la alternativa de utilizar territorio mexicano como sede de concentración. La respuesta de México, aseguró, fue positiva y sin objeciones.

México recibirá a Irán en el Mundial 2026

La propuesta contempla que la selección iraní permanezca alojada en Tijuana, ciudad fronteriza ubicada en el estado de Baja California, y desde ahí viaje únicamente a Estados Unidos para disputar los partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial. La cercanía geográfica entre ambas naciones facilitaría los desplazamientos del equipo sin necesidad de establecer una residencia permanente en suelo estadounidense.

Vino la representación de la FIFA a través de una persona. Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema", declaró la mandataria en su conferencia de prensa.

Sheinbaum subrayó que México no tiene razones para impedir la estancia de la selección iraní y reiteró la disposición de su administración para colaborar con la organización del torneo. Aunque la decisión final aún se encuentra en revisión, la posibilidad refleja cómo factores diplomáticos y políticos también comienzan a influir en la logística de la Copa del Mundo de 2026, que será organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.