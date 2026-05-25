Mundial 2026: Colombia presenta su lista de jugadores para la Copa del Mundo

El Mundial 2026 sigue acercándose y cada vez más son los que se suman a la expectativa del evento deportivo más esperado del año. Conforme avanzan los días las selecciones participantes van entrando en ambiente y ahora le tocó el turno a una de las representantes sudamericanas.
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Se trata del combinado de Colombia, que ya presentó los nombres de sus 26 jugadores para la cita mundialista, a la que irán dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo.
El estratega mantuvo la base del equipo con el que se ganó su cupo al certamen, luego de finalizar en la tercera casilla de la tabla de posiciones con un total de 28 puntos, misma cifra que Uruguay, Brasil y Paraguay, y solo detrás de Argentina (38) y Ecuador (29).
Los 'cafeteros' inicialmente tenían un grupo de 55 posibles convocables para el técnico, pero ahora ya tiene cerrado el listado de jugadores para encarar el grupo K frente a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.
¿Cómo se prepara Colombia para el Mundial 2026?
El grupo colombiano tiene programado para el lunes 1 de junio su despedida del país, con un compromiso amistoso ante Costa Rica previsto en el estadio El Campín de Bogotá.
A su vez, luego llegará su último testeo en su partido previo a su camino mundialista. Ese encuentro de preparación será ante Jordania el 7 de junio por la serie “Countdown to ’26” en San Diego.
Hay que recordar que Colombia no participó en la pasada edición mundialista y tiene programado su regreso a la Copa del Mundo el 17 contra Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.
Guardametas
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Camilo Vargas - Atlas
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David Ospina - Atlético Nacional
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Álvaro Montero - Vélez Sarsfield
Defensores
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Daniel Muñoz - Crystal Palace
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Santiago Arias - Indpendiente
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Yerry Mina - Cagliari
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Davinson Sánchez - Galatasaray
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Jhon Lucumí - Bologna
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Willer Ditta - Cruz Azul
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Yohan Mojica - Mallorca
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Déiver Machado - Nantes
Mediocampistas
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Richard Ríos - Benfica
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Jefferson Lerma - Crystal Palace
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Gustavo Puerta - Racing de Santander
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Kevin Castaño - River Plate
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Jhon Arias - Palmeiras
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James Rodríguez - Minnesota United
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Juan Fernando Quintero - River Plate
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Jorge Carrascal - Flamengo
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Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense
Delanteros
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Luis Díaz - Bayern Munich
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Luis Suárez - Sporting CP
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Carlos Gómez - Vasco da Gama
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Jaminton Campaz - Rosario Central
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Jhon Córdoba - Krasnodar
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Juan Camilo Hernández - Betis.