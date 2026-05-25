Mundial 2026: Colombia presenta su lista de jugadores para la Copa del Mundo

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El Mundial 2026 sigue acercándose y cada vez más son los que se suman a la expectativa del evento deportivo más esperado del año. Conforme avanzan los días las selecciones participantes van entrando en ambiente y ahora le tocó el turno a una de las representantes sudamericanas.

Se trata del combinado de Colombia, que ya presentó los nombres de sus 26 jugadores para la cita mundialista, a la que irán dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo.

El estratega mantuvo la base del equipo con el que se ganó su cupo al certamen, luego de finalizar en la tercera casilla de la tabla de posiciones con un total de 28 puntos, misma cifra que Uruguay, Brasil y Paraguay, y solo detrás de Argentina (38) y Ecuador (29).

Los 'cafeteros' inicialmente tenían un grupo de 55 posibles convocables para el técnico, pero ahora ya tiene cerrado el listado de jugadores para encarar el grupo K frente a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

¿Cómo se prepara Colombia para el Mundial 2026?

El grupo colombiano tiene programado para el lunes 1 de junio su despedida del país, con un compromiso amistoso ante Costa Rica previsto en el estadio El Campín de Bogotá.

A su vez, luego llegará su último testeo en su partido previo a su camino mundialista. Ese encuentro de preparación será ante Jordania el 7 de junio por la serie “Countdown to ’26” en San Diego.

Hay que recordar que Colombia no participó en la pasada edición mundialista y tiene programado su regreso a la Copa del Mundo el 17 contra Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Guardametas

Camilo Vargas - Atlas

David Ospina - Atlético Nacional

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield

Defensores

Daniel Muñoz - Crystal Palace

Santiago Arias - Indpendiente

Yerry Mina - Cagliari

Davinson Sánchez - Galatasaray

Jhon Lucumí - Bologna

Willer Ditta - Cruz Azul

Yohan Mojica - Mallorca

Déiver Machado - Nantes

Mediocampistas

Richard Ríos - Benfica

Jefferson Lerma - Crystal Palace

Gustavo Puerta - Racing de Santander

Kevin Castaño - River Plate

Jhon Arias - Palmeiras

James Rodríguez - Minnesota United

Juan Fernando Quintero - River Plate

Jorge Carrascal - Flamengo

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense

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